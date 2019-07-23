Два центнера нефрита умыкнули у иркутских приставов. На краже попался сотрудник ФСИН

В Иркутской области раскрыли кражу более двухсот килограммов нефрита, пропавшего из кабинетов судебных приставов. По версии следствия, перед камнем не устоял свой, а тащить помогал сотрудник колонии.

Как сообщили в областном Следственном комитете 23 июля, 213 килограммов нефрита были незаконно добыты местным жителем, изъяты приставами, но в служебном кабинете не залежались. В ночь на 3 января 2019 года нелёгкую ношу из служебного помещения вынесли неизвестные.

Воров и драгоценность искали полгода и накануне задержали работника Федеральной службы исполнения наказаний. Вместе с ним камень стащил водитель местного отдела судебных приставов, считает следствие. Последний пришёл в СК сам, написал явку с повинной и дал признательные показания.

Нефрит достали из колодца в частном секторе. Его прятали там несколько месяцев, в надежде найти покупателя. Камень снова под охраной, уже бывшему сотруднику местной ИК-15 предъявлено обвинение в особо крупной краже, его предполагаемый подельник пока в статусе подозреваемого.