«Никто не должен принимать американскую сдержанность за отсутствие силы». США создают коалицию для патрулирования пролива рядом с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о необходимости «сдерживающих действий» для обеспечения безопасности в стратегически важном Ормузском проливе, который соединяет Оманский и Персидский заливы. Причиной планируемого ввода сил коалиции стал захват британского танкера Ираном. Об этом Помпео заявил в интервью телекомпании WFTV 9, стенограмма которого опубликована 23 июля на сайте Госдепа.

«Мы работаем над тем, чтобы поменять поведение руководства Исламской Республики Иран. Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия. <...> Никто не должен принимать американскую сдержанность или осторожность за отсутствие силы», – подчеркнул Помпео.

По его словам, США не хотят войны с Ираном, однако требуют от властей страны прекратить «террористическую деятельность по всему миру». Особо Помпео отметил усилия Тегерана по развитию ядерной программы.

Напомним, что 19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер «Стена Имперо» под британским флагом. Власти страны назвали это ответом на захват 4 июля на Гибралтаре иранского нефтяного танкера Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей иранской нефти в Сирию. На борту танкера находятся трое россиян, все члены экипажа в порядке, однако им запрещено покидать судно.