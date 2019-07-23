Финская полиция раскрыла детали смертельного ДТП с российским грузовиком. В момент аварии жертвы выясняли отношения на дороге

Следствие поделилось новыми подробностями аварии, в которой в ночь на 21 июля водитель грузовика из России насмерть сбил двух финнов на шоссе №6 в 30 километрах от Лаппеенранты.

Как 23 июля пишет Ilta-Sanomat со ссылкой на следователя Саку Тиелинена, двое пассажиров легкового автомобиля – 40-летняя женщина и 23-летний мужчина – находились вблизи машины на проезжей части, когда сзади на них наехал грузовик. Он столкнулся с частично стоящей на обочине машиной угол в угол. Третий пассажир 36 лет, который тоже вышел из авто, получил травмы. Сидевшая за рулём женщина-водитель 1995 г. р. не пострадала.

Те, кто выжил, рассказали, что погибшие вышли из машины, чтобы выяснить отношения.

"На данный момент я бы назвал ситуацию спором между людьми среднего возраста, а не ссорой. Трое пассажиров вышли из машины, чтобы устранить разногласия", – пояснил Тиелинен.

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Пока заключения о состоянии жертв ДТП нет, но оба водителя были трезвы.

Как сообщалось ранее, российского водителя подозревают в опасном вождении, двух причинениях смерти по неосторожности и причинении травм. Следствию предстоит выяснить, была ли у него ночью возможность увидеть людей на проезжей части, которые вышли из машины на автомагистрали с ограничением скорости 100 км/ч.