В Парголово построят школу на 1650 мест

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Компания «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство школы на 1650 мест в Парголово.

В этом образовательном учреждении все будет большим: актовый зал на 1150 мест с гримерными и техническими помещениями, библиотека общей площадью 900 кв. м с пространством для индивидуальных занятий, огромная столовая с зонами для младшей и средне-старшей школы.

Начальная школа рассчитана на 600 учащихся. Для них предусмотрено 24 учебных класса. Учащиеся с 5 по 11 класс будут размещаться в 42 кабинетах. Проектная мощность образовательного учреждения – 25 человек на один кабинет.

Здание школы будет состоять из двух корпусов. В одном из них (основном) расположится учебная часть, в другом – спортивный комплекс. С основным корпусом он будет соединен двумя переходами: для учащихся начальной школы и для школьников средних и старших классов. В комплексе разместятся спортзал, два бассейна и два тренажерных зала.

Школа будет оборудована специальными устройствами для маломобильных групп населения.

Здание образовательного учреждения будет располагаться на участке южнее дома № 16 по Тихоокеанской улице. Планируемый срок сдачи объекта – через два года после начала строительства. Прежде всего школа рассчитана на жителей 37-го и 38-х корпусов, которые возводит в Парголово СК "Дальпитестрой".

У застройщика уже есть опыт проектов такого рода. Это школа в Шушарах на 1125 мест, сданная в эксплуатацию в 2015 году. В перспективе компания планирует построить еще одну школу в Шушарах (на 1650 мест) и школу в Ленсоветовском (на 1125 мест).

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоэтажный комплекс жилых домов со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой № 37, № 38 корпус 1, 2, 3 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, Тихоокеанская улица, участок 6 (юго-восточнее дома 16, литера А по Тихоокеанской улице), застройщик ООО "СК "Дальпитерстрой", проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru