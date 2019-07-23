«Он мне сказал: я тебя сотру с лица земли». Жена депутата-единоросса пожаловалась на побои и угрозы в полицию

Жительница села Белозерское подала заявление в полицию о побоях и угрозах со стороны ее мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова, пишет портал «Область 45» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Курганской области.

Сама женщина рассказала изданию, что 13 июля между ней и ее мужем возник конфликт. Она захотела уйти из семьи.

«Как он мне сказал: я тебя сотру с земли, чтобы ты вообще к нам, в нашу семью, не лезла, и вообще отсюда исчезла. Он мне говорил: я тебе даю десять дней, чтобы ты уволилась с работы и отсюда вообще уехала. Он занимает пост и знает, что у него связи, что он может все, но он ошибся», — рассказала «Области 45» женщина.

После этого Шмаков, по словам супруги, забрал двоих детей и уехал в загородный дом, купленный на материнский капитал. Женщину муж просто не пустил на порог.

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«Он меня схватил за руки и выбросил из ограды. И сказал: еще сюда только близко подойдешь, я вызываю психушку и тебя увезут. Говорит, что: я на тебя всякие справки собрал, что ты наркоманка и пьяница, что ты в психушке лежала. Мне интересно, как он может эти справки все собрать, где-то может он их купил или купить собирался, потому что я работаю в детском саду, мы каждый год проходим медосмотр и проходим всех наркологов, психиатров. Каждый год заказываем справки о судимости, это же просто чушь какая-то», — подчеркнула женщина в разговоре с изданием.

Сам Владимир Шмаков заявил в разговоре с журналистами, что «общественность не должна влазить в какие-либо семейные разговоры» и подталкивать его жену к разводу. Издание отмечает, что женщина уже подала документы на развод.