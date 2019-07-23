Стрелявший на Зайцева оказался больным, принудительно лечившимся с девяностых

Застреливший соседа мужчина в доме на улице Зайцева в Петербурге оказался психически больным, которого принудительно лечили с девяностых. Для своей вендетты он использовал сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

По данным «Фонтанки», 39-летний житель дома №25 по улице Зайцева ещё в 16 лет проходил обвиняемым по уголовному делу, но впоследствии производство было прекращено, а юноша отправился в психбольницу. С тех пор мужчина постоянно лечился то стационарно, то амбулаторно. При этом он смог где-то раздобыть сигнальный пистолет «Байкал», после чего – переделать его в боевой револьвер. Скорее всего, после гибели соседа петербуржец снова отправится на койку психдиспансера.

Напомним, рано утром 22 июля психически нездоровый мужчина затопил соседа. Тот проснулся в мокрой квартире и поднялся наверх с претензиями. Конфликт закончился стрельбой: виновник потопа прямо в подъезде трижды выстрелил в жертву. Раны, полученные 46-летним пострадавшим от протечки, оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».