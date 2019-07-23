Российские туристы не смогли покинуть Анталью. Самолет AzurAir неожиданно вернулся «с целью обеспечения безопасности»

Вылетевший из Турции в Москву рейс ZF8886 российской авиакомпании AzurAir пробыл в воздухе несколько минут, после чего вернулся в аэрохаб Антальи. Пассажиры прождали 16 часов из-за поломки самолета.

Согласно данным сервиса Flightradar, вылет Boeing 767 состоялся 23 июля в 08:45, однако, сделав круг над гаванью, он вернулся обратно.

В авиакомпании «Фонтанке» подтвердили эту информацию, заметив, что неожиданное для пассажиров возвращение было сделано «с целью обеспечения безопасности».

«Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. Авиакомпания уже предоставила пассажирам резервное воздушное судно, в настоящее время оно готовится к приему пассажиров. Вылет будет осуществлён в ближайшее время», – заявили в пресс-службе AzurAir.

Накануне вылет рейса ZF 8884 на том же направлении был задержан на 16 часов из-за поломки. «Пассажиры рейсов, которые были задержаны вчера, прибыли в Россию тремя рейсами авиакомпании вечером понедельника», – уточнили в офисе авиаперевозчика.