Российская легкоатлетка после победы на юниорском ЧЕ пробежала круг почета с пледом вместо запрещенного российского флага

Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина выиграла золото чемпионата Европы среди юниоров (до 20 лет) в Швеции. Свой успех спортсменка отметила кругом почета с пледом вместо российского флага из-за того, что отечественные спортсмены на международных стартах по-прежнему выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики. Свое решение Гатауллина прокомментировала 22 июля «Спорт-Экспрессу».

«Еще давно я заметила, как происходит у Сергея Шубенкова (чемпион мира по бегу. – Прим. ред.): допустим, он что-нибудь выигрывает, после финиша всем дают флаги, а он просто ходит по дорожке. И у меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага. Думала только, что бы такое выбрать посмешнее. Соперницы посмеялись, люди на трибунах тоже. Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже. Но я решила подурачиться. Я была счастлива, что победила, но как-то не до конца. Смотришь на этот белый флаг, слушаешь другую музыку вместо гимна, и радоваться не получается. Не знаю, как у других ребят, но у меня были вот такие эмоции», – сказала Гатауллина «Спорт-Экспрессу» .

ВФЛА была временно лишена членства в ассоциации в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Сейчас отечественные легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от IAAF. В июне 2019 года IAAF продлила дисквалификацию. Следующее заседание на эту тему должно состояться в сентябре.