Сеул протестует из-за российских бомбардировщиков и обещает «более серьезные меры». Минобороны РФ заявило о «непрофессиональных маневрах» F-16

Южная Корея направила в Совет безопасности России официальную жалобу после инцидента с военными самолетами над акваторией Японского моря. Сеул считает, что было нарушено воздушное пространство и обещает принять более серьезные меры в случае рецидива. В Минобороны РФ нарушение отрицают и заявляют, что предупредительного огня южнокорейские истребители не открывали.

«Мы восприняли этот инцидент очень серьезно. Если подобное повторится, мы примем гораздо более сильные меры», — заявил 23 июля, как передает агентство Yonhap, директор управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.

В минобороны Южной Кореи ранее заявляли, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны, полет оба раза длился по три минуты, что вынудило Сеул поднять в воздух истребители и открыть предупредительный огонь.

Минобороны России в комментарии РИА Новости заявило, что воздушное пространство нарушено не было, а южнокорейские истребители F-16 огонь не открывали, а, напротив, совершили «непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

В министерстве добавили, что южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95мс не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов.