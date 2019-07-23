Страсти вокруг «Глобуса». Владелец МБСП Сергей Бажанов пытается вернуть бизнес-центр в Выборгском районе

Экс-сенатор и президент лишенного лицензии банка Сергей Бажанов утверждает, что прятал коммерческую недвижимость в Крапивном переулке от банкротства, но перестарался. В истории спорного бизнес-центра появились следователи, спортсмены и выключенные камеры.

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Сотрудники следственного управления УМВД по Выборгскому району в конце прошлой недели наведались с обыском к бывшему гендиректору ООО «Бизнес-центр «Глобус» Сергею Яковлеву. Дело возбуждено по статье 160 УК РФ – присвоение или растрата: новое руководство считает, что его предшественники продолжали списывать средства со счета компании, уже не имея на это права.

Уголовный аспект дополняет арбитражный: член Совета Федерации в 2008-2013 годах и собственник Международного банка Санкт-Петербурга Сергей Бажанов пытается вернуть себе бизнес-центр через суд.

После того, как над банком нависла угроза банкротства, он продал «Глобус» знакомым. Теперь утверждает, что хотел таким образом уберечь имущество от претензий кредиторов.

Иск Сергей Бажанов подал в середине июня. По данным «Фонтанки», экс-сенатор и владелец Международного банка Санкт-Петербурга пытается отменить сделку, в результате которой он продал бизнес-центр «Глобус» в Крапивном переулке Егору Носкову, управляющему партнеру «Дювернуа Лигал». Сам Бажанов с осени прошлого года находится за рубежом, и делами в России распоряжается его супруга Татьяна Бажанова, вице-президент МБСП.

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20 июня арбитраж, по ходатайству Бажанова, наложил обеспечительные меры, запретив новому собственнику «совершать какие-либо действия, направленные на продажу, передачу или иное отчуждение и обременение 100% доли в уставном капитале ООО «Бизнес-центр «Глобус». Очередное заседание прошло 17 июля, рассмотрение перенесли на август.

В рядовом вроде бы споре есть своя скрытая интрига. Напомним, Центробанк ввел временную администрацию в МБСП в октябре 2018 года, сославшись на его «неустойчивое финансовое положение» и «угрозу интересам кредиторов и вкладчиков». Управление перешло Агентству страхования вкладов, а новая администрация посчитала, что стоимость активов банка не превышает 10,8 млрд рублей при обязательствах перед кредиторами в 23,9 млрд рублей. К ноябрю лицензию у МБСП, который на тот момент входил во вторую сотню российского рейтинга, отозвали, в ноябре был подан иск о банкротстве. ВТБ на правах банка-агента АСВ начал перечислять возмещения вкладчикам, общий объем выплат обозначили в 16,6 млрд рублей. В феврале 2019 ЦБ заявил о признаках вывода активов из МБСП. Бажанов ответил пространным опровержением, заявив, что «именно отзыв лицензии нанес ущерб государству в размере 16,2 млрд рублей (страховые выплаты АСВ), а также клиентам — юридическим лицам — в размере 3 млрд рублей и клиентам — физическим лицам — в размере 2 млрд рублей».

Как раз на проблемную осень выпала продажа другого актива Сергея Бажанова — ООО «Бизнес-центр «Глобус». Ему принадлежит одноименное здание в Крапивном, 5, площадью 10000 квадратных метров, где и располагается штаб-квартира МБСП. Банкир продал имущество Егору Носкову, управляющему партнеру юридической фирмы «Дювернуа Лигал». «Если и вкладывать в недвижимость, то именно сейчас: цены действительно, по моим ощущениям, скребут по дну, – объяснял Носков в интервью «Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга» свою заинтересованность в непрофильном активе. – Я надеюсь на лучшее».

Веру в лучшее подрывает иск Бажанова, который требует признать сделку недействительной, так как при ее совершении якобы был введен в заблуждение. Если верить бывшему члену Совета Федерации и владельцу крупного банка, его взяли на испуг. По версии Бажанова, Егор Носков вместе с другим управляющим партнером «Дювернуа Лигал» Игорем Гущевым напророчил банкиру бизнес-апокалипсис: мол, если все же дело дойдет до банкротства кредитной организации, то его бенефициар понесет субсидиарную ответственность. А это значит, что взыскание обратят на имущество как самого Бажанова, так и его супруги. Кроме того, вероятно возбуждение уголовного дела, активы в этом случае арестуют.

Генеральный директор «Дювернуа Лигал» Ольга Долинская опровергает эти заявления. «У «Дювернуа» был договор с МБСП, мы обслуживали дела предприятий, которые принадлежали МБСП, бизнес-центр банку не принадлежал, поэтому мы ничего про него не знаем».

Чтобы не делиться с кредиторами, утверждает Бажанов, он продал ООО «Бизнес-центр «Глобус» Носкову с расчетом, что тот вернет актив, когда все уляжется.

«Бизнес-центр я покупал как частное лицо на свои собственные средства, – сообщил Носков «Фонтанке», – сворачивая бизнес и уезжая из России, Сергей Бажанов предложил мне срочно купить объект по хорошей цене. Я согласился. Бизнес-центр принадлежал лично ему. Мы подписали договор, его жена дала нотариальное согласие на эту сделку. Деньги в полном объеме я перевел на его личный счет, происхождение денег подтверждено, недвижимость была переоформлена в соответствии с законом. Сейчас у меня на руках и, естественно, у судьи есть исполненные платежные поручения, контракт и документы на право собственности. Суть претензий мне не понятна. Сделку оспаривает не Сергей Бажанов, а его жена, которая, вероятно, не прочитала всех документов. С Сергеем я встречался после завершения сделки, никаких претензий к этой сделке у него не было».

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По данным «Фонтанки», в иске Бажанова содержится позиция, согласно которой прозрел он уже в новом году, когда зашла речь о расторжении договоров купли-продажи. Вернуть актив новые собственники отказались, а охрана, как заявляет Бажанов, препятствует его супруге при проходе в здание и угрожает расправой. В правоохранительные органы написаны заявления об этом, а также о рейдерском захвате.

Татьяне Бажановой в «Глобус» нужно не просто так. Она является директором «Радио Эрмитаж», которое вещает с Крапивного, а также остается вице-президентом МБСП. «Согласно заключенному договору, «Дювернуа Лигал» должна была защищать наши интересы как собственников бизнес-центра «Глобус», – излагает Бажанова свою позицию. – Но в результате юристы, воспользовавшись нашим доверием, присвоили себе наше имущество».

Новый директор ООО «Бизнес-центр «Глобус» (ранее главный инженер здания) Александр Залеснов на вопрос «Фонтанки» ответил, что на свои рабочие места Бажанова проходит беспрепятственно. Другие этажи он для нее закрыл после того, как камеры зафиксировали подозрительную активность со стороны бывшего совладельца здания – в частности, попытку снять саму видеокамеру. После этого, по его словам, Бажанова дважды приходила в свой бывший бизнес-центр в сопровождении людей спортивного облика и преодолевала сопротивление немногочисленной охраны, на место приходилось вызывать полицию.

«Татьяна Васильевна со спортсменами уважаемого спортивного клуба врывается в мои помещения, сбивает камеры наблюдения, мешает работать сотрудникам, нам приходится вызывать полицию, – подтверждает Носков. – На ее стороне работает команда юристов во главе с Павлом Кузнецовым, в отношении которого возбуждено уголовное дело по мошенничеству».

В Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие» есть ссылка на уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере или в составе группы лиц», в отношении Павла Кузнецова.

Татьяна Бажанова в разговоре с корреспондентом истории про видеокамеры называет «несусветной глупостью». «Никуда я со спортсменами не прорывалась», – говорит Бажанова.

Обыск в квартире Сергея Яковлева – боковой сюжет этой истории. Дело возбуждено по заявлению Залеснова. Уже после того, как он приступил к исполнению обязанностей гендиректора, он обратил внимание, что со счета компании по корпоративным картам идут несанкционированные списания. «Я письменно попросил Бажанову и Яковлева либо отчитаться по списаниям, либо вернуть потраченные средства, – говорит Залеснов. – Я понимаю, что, скорее всего, Яковлев был просто номиналом, никаких указаний по хозяйству он не отдавал и тем более не принимал решений. Но суть претензий прежняя: неподотчетные списания средств со счета, а также отказ передать новому собственнику финансовые документы и трудовые книжки». Бажанова на вопрос «Фонтанки» ответила, что пользовалась корпоративной картой исключительно в рамках своих полномочий.

Опрошенные «Фонтанкой» юристы не стали оценивать перспективы дела, в рамках которого Бажановы пытаются вернуть себе бизнес-центр, так как не знакомы с доказательной базой. Сергей Бажанов на звонок корреспондента не ответил, как и на смс-сообщение. В конце июня он подал еще один иск на 19 млн — в этот раз непосредственно к ООО «Бизнес-центр «Глобус». По данным «Фонтанки», речь может идти о невыплаченных за более ранний период дивидендах.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»