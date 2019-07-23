Водитель «Яндекс.Такси» оказался без прав, рулевой тягача – пьяным, а один из погибших ожил

Таксист, влетевший на полной скорости в тягач на набережной Обводного канала, оказался бесправником, водитель грузовика – пьяным, а один из погибших внезапно ожил. Информацию «Фонтанке» подтвердили 23 июля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Один из считавшихся мёртвыми мужчин (сидевший на переднем пассажирском сиденье) вышел из состояния клинической смерти. Таким образом, по последней информации, в ДТП, произошедшем ранним утром, только один погибший. При этом выяснилось, что водитель такси, 23-летний гражданин Узбекистана, был без прав – они ему вообще не выдавались, а мужчина за рулём тягача был в состоянии опьянения, поэтому скрылся с места аварии.

Напомним, авария произошла около 4 часов утра на пересечении Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. Двое пассажиров такси, женщина и мужчина, госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии, третий погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Таксист задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.