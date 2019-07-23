Возле «Автово» полыхает балкон с колоннами в сталинском доме

Пожар в жилом доме возле станции метро «Автово» произошел утром 22 июля. В шестиэтажке сталинского периода полыхает архитектурное украшение — большой балкон с колоннами.

О происшествии на проспекте Стачек, 88, «Фонтанке» сообщают очевидцы. Горит на четвертом этаже дома 1939 года постройки. На первом этаже, как раз под горящим балконом, находится офис банка.

В ГУ МЧС по городу не смогли оперативно прокомментировать информацию.