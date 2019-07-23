В Парголово спасают малыша, упавшего со второго этажа на москитной сетке

Теплые летние дни активизировали статистику детских падений из окон в Петербурге. На этот раз несчастье произошло в поселке Парголово.

По информации «Фонтанки», скорую во втором часу дня 22 июля вызвали на улицу Полевую. Там из окна второго этажа в частном доме, продавив москитную сетку, выпал мальчик трех лет. Он выжил, но получил тяжелые травмы. Малыш был дома с бабушкой, родители находились на работе.

Напомним, на прошлой неделе из-за москитной же сетки на Васильевском острове разбился малыш двух лет от роду. Мальчик умер в машине скорой помощи.