Пьяный петербуржец «подарил» водителю «Яндекс.Такси» 45 тысяч и iPhone. Он уверен, что его ограбили

Поездка на такси обошлась петербуржцу в десятки тысяч рублей. Отдал он их не добровольно, поэтому заявил в полицию о грабеже.

По данным «Фонтанки», 44-летний уроженец Кирова, ныне живущий в Петербурге, рано утром 22 июля сообщил в дежурную часть о том, что его ограбил водитель «Яндекс.Такси». Всё случилось во втором часу ночи по пути от «Буквоеда» на Невском проспекте, 46, до улицы Невзоровой, 8/23, где проживает пострадавший. Он уверен, что таксист, угрожая, отнял у него 45 тысяч рублей и iPhone XS. Никаких примет заявитель не запомнил, так как даже в момент подачи заявления (спустя 3 часа) был пьян. Мужчина смог назвать лишь цвет машины – белый.

В ГУ МВД РФ по городу и области подтвердили, что по заявлению проводится проверка.