Во время рыбалки на Карельском перешейке утонул дошкольник

Поездка на рыбалку в Ленобласть закончилась трагически для петербуржца: в озере утонул его внук-дошкольник.

По информации ИА «Журналистские расследования», 22 июля 59-летний петербуржец отправился на рыбалку с сыном и двумя внуками, которых дедушке привезли в гости из Мурманской области. Для активного отдыха выбрали озеро Любимовское, что в Приозерском районе. Трагедия произошла между 10:30 и 11:30 — один из внуков, мальчик 2013 года рождения, упал в воду и утонул.