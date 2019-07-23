Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, впали в кому

Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края выросло до девяти человек. В больницу доставили четверых детей, пятерым взрослым оказали амбулаторную помощь, сообщает 23 июля РИА Новости.

Трое детей в нетранспортабельном состоянии. «Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии. В состоянии комы. Еще один поступил в Комсомольск в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние среднее, между средним и удовлетворительным», – сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Фургал. В Хабаровском территориальном центре медицины катастроф агентству добавили, что две девочки получили ожоги 100 процентов тела, мальчик — 95 процентов тела.

Пожар на территории лагеря в туркомплексе «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. На момент происшествия в лагере было 189 детей. Сгорели 20 палаток из 26. Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи «квадратов», его тушили 24 человека и девять единиц техники. В результате погибла девочка 2008 года рождения.

Ранее сообщалось, что лагерь работал незаконно и был установлен без необходимых разрешений. СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.