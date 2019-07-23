Карающее воспитание. В Петербурге отец бил сына по голове, а во Мге соседка отходила трёхлетку молотком

Два ребёнка пострадали от рук взрослых 22 июля в Петербурге и Ленобласти. Третьеклассника слишком жёстко воспитывал отец, а трёхлетка попалась под горячую руку соседки.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), около пяти часов вечера в понедельник в полицию позвонила женщина и сказала, что в одном из домов на улице Связи в посёлке Мга нашла девочку с разбитой головой. Ребёнок плакал и истекал кровью. Приехавшие на место оперативники застали избитую трёхлетнюю девочку. В тяжёлом состоянии её отправили в реанимацию. А в отдел полиции поехала 58-летняя ранее судимая соседка, у которой на кухне нашли предполагаемое «орудие воспитания» – молоток для отбивания мяса. Вместе с ней пообщалась с полицией 32-летняя мать девочки, на неё составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уже около девяти вечера полиция Центрального района Петербурга занялась другим избитым ребёнком, которого госпитализировали со станции Понтонной с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и судорогами. Третьеклассник, со слов сопровождавшей его сестры, был дома избит отцом. Оперативники навестили 36-летнего горе-папашу, который в это время был со своим другом, и отвезли обоих в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.