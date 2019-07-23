СМИ: Банковским служащим хотят запретить использовать телефоны с камерами, чтобы исключить продажу персональных данных клиентов

Банковским служащим могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте. С таким предложением хотят выступить ассоциации банков России (АБР) и российских банков (АРБ).

Инициатива необходима для борьбы с утечками в виде фотоснимков персональных данных, рассказали газете представители ассоциаций. По словам вице-президента АРБ Олега Скворцова, ассоциация подготовит соответствующие рекомендации к сентябрю, пишет 23 июля РБК со ссылкой на «Известия».

По его мнению, банки могут обеспечивать сотрудников сотовыми телефонами без камер.

«Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений», — считает Скворцов. Запрет, по его словам, будет прежде всего актуален для сотрудников колл-центров, бэк-офисов, специалистов, обслуживающих CRM-системы.

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В Центробанке газете не прокомментировали целесообразность подобных ограничений. В банках изданию заявили, что запрет на использование личной техники уже практикуется в ряде подразделений, но в целом кредитные организации настороженно относятся к идее.

В конце июня стало известно, что крупные банки, в том числе «Юникредит», «ФК Открытие» и ВТБ, запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров на личные мобильные телефоны. Это стало способом борьбы с нелегальной продажей данных клиентов.