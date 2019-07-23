Горевший в Хабаровском крае палаточный лагерь, в котором погиб ребенок, работал незаконно. СК возбудил уголовное дело

Сгоревший палаточный лагерь в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края работал незаконно. Частники открыли его на территории базы отдыха «Холдоми» без разрешения проверяющих комиссий, сообщил 23 июля губернатор региона Сергей Фургал.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — цитирует Фургала РБК со ссылкой на ТАСС. Губернатор поручил проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха, и изъять все протоколы.

Пожар на территории лагеря произошел в ночь на 23 июля. На момент происшествия в лагере было 189 детей. Сгорели 20 палаток из 26. В результате погибла девочка 2008 года рождения. Пострадали, по разным данным, от трех до пяти детей. Все пострадавшие при пожаре в лагере дети — из Комсомольска-на-Амуре, говорится в сообщении администрации города. Власти определяют объем помощи их семьям.

СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымается документация. Опрашиваются несовершеннолетние отдыхающие, работники лагеря, должностные лица контрольно-надзорных органов.

Работа туркмоплекса «Холдоми» приостановлена, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Власти региона выясняют, где могут еще находиться подобные лагеря, отмечается в сообщении.