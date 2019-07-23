На Обводном канале «Яндекс.Такси» на полной скорости влетело в тягач. Погибли двое мужчин

Авария с двумя погибшими произошла буквально на пустом месте около 4 утра 23 июля в Адмиралтейском районе Петербурга. Разогнавшаяся «Шкода» от «Яндекс.Такси» зацепила тягач «Петербилт» и рванула дальше со смятой правой половиной.

ДТП на перекрёстке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате женщина, чей возраст устанавливается, госпитализирована в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. Двое мужчин скончались на месте.