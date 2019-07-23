Южнокорейские истребители открыли предупредительную стрельбу из-за появления российского бомбардировщика

Военные самолеты Южной Кореи открыли предупредительную стрельбу в связи с появлением российского военного самолета. Об этом 23 июля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского министерства обороны.

В Минобороны Южной Кореи рассказали, что российский бомбардировщик утром во вторник дважды вторгся в воздушное пространство страны над Восточным морем в нарушение международных договоров и находился там около трех минут в обоих случаях. Сеул в ответ поднял истребители, которые открыли предупредительную стрельбу.

Агентство отмечает, что российские военные самолеты крайне редко нарушают воздушное пространство Южной Кореи. Однако указал на случай, когда самолеты 20 июня случайно попали в зону действия южнокорейских ПВО. Тогда два российских военных самолета пробыли в зоне действия ПВО Южной Кореи около получаса.

Комментариев со стороны российского Минобороны пока не поступало.