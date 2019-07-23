Приказано уничтожить. Петербурженка съела материалы уголовного дела на своего супруга

Три женщины в Петербурге пытались спасти мужчину от уголовного срока за убийство. Но ни фокус с поеданием документов, ни попытка фальсификации не смогли отодвинуть угрозу наказания.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета Северной столицы 22 июля, Алексей Джигайло, его мать Ольга и супруга Анастасия признаны виновными в зависимости от роли каждого в организации фальсификации и подделке доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.

В апреле 2016 года Алексея Джигайло признали виновным в убийстве 63-летнего сторожа в Кронштадтском районе. Приговор обжаловали в Петербургском городском суде.

По версии следствия, мать и супруга Джигайло вместе с защитником подсудимого Татьяной Александровой в марте 2017 года ознакомились с материалами дела в канцелярии городского суда. Сделали копии и передали их арестанту в ходе свиданий в СИЗО. Он позаботился об изготовлении новых версий полученных бумаг.

Реклама



Дамы вернулись в канцелярию и заменили процессуальные документы на их подделки. По данным «Фонтанки», жена Джигайло решила уничтожить оригинал путём поедания бумаг. Целью манипуляций была переквалификация дела на более мягкую статью.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что участники процесса полностью признали вину.

Алексею Джигайло назначено наказание в виде двух лет исправительной колонии (речь идет только о сроке за фальсификацию, окончательный приговор за убийство еще не вынесен). Порыв Ольги и Анастасии оценили в условный срок в 1 год и шесть месяцев. В отношении Александровой обвинительный приговор был вынесен ранее.