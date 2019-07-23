Полиция Петербурга подтвердила, что получала от убитой ЛГБТ-активистки обращения: «Возможных угроз жизни они не касались»

Убитая в Петербурге ЛГБТ-активистка Елена Григорьева регулярно обращалась в полицию за помощью. Ее просьбы носили бытовой характер, рассказали «Фонтанке» 22 июля в УМВД Московского района, на территории которого Григорьева жила последний год.

«Однако ни одно из обращений не касалось возможных угроз жизни потерпевшей. Данные сообщения касались различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей. Все указанные сообщения полицией в установленном законном порядке были рассмотрены, с принятием законных решений», – уточнили в УМВД.

По одному заявлению Григорьевой проверку проводил Следственный комитет Петербурга. Она жаловалась на то, что стала жертвой сексуального насилия. СК отказал в возбуждении дела.

Ранее правозащитник Динар Идрисов заявлял, что активистка опасалась за свою жизнь, ей поступали угрозы.

Елену Григорьеву со следами удушения и восемью ножевыми ранениями нашли вечером 21 июля на Пулковской улице. Предположительно, время перед гибелью она проводила в компании пяти человек. Убийство пришлось на активизацию так называемых «гейхантеров» из движения «Пила против ЛГБТ». Григорьева попала в июльский список потенциальных жертв.