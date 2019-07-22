«Карма настигла». На Фонтанке поливавший прохожих гидроциклист угодил под прогулочный катер

Гидроциклист зацепил прогулочный катер в Петербурге 22 июля. Об аварии на воде рассказали очевидцы в социальных сетях.

Около девяти вечера воду Фонтанки покоряли гидроцклисты. Выкрутасы демонстрировались рядом с Московским проспектом. Брызги задевали прохожих.

Один из наездников так увлёкся показательным выступлением, что не заметил прогулочный катер и врезался в него. И транспорт, и его хозяин ушли под воду. «Карма настигла», — написали горожане.

В пресс-службе Северо-западной транспортной полиции отметили, что в ведомство поступила информация о касательном столкновении прогулочного катера и скутера. Видимых повреждений катер не получил. Пострадавших в ДТП нет.