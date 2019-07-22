Не любишь фрукты — полезай на «перо». Бросавшийся в Петербурге с ножом на противников нелегальной торговли заготовил пламенную речь

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о вооруженном нападении на противников нелегальной торговли у метро «Проспект Большевиков». 33-летний Махмадюнус Хабиров признал вину и готов выступить в суде.

О завершении расследования «Фонтанке» стало известно 22 июля со слов общественников, которые отслеживали каждый шаг полиции Невского района. Пристальное внимание к делу было связано со странной позицией районной прокуратуры, которая не поддержала ходатайство об избрании Хабирову меры пресечения. Дознание вынуждено было отпустить его под подписку о невыезде.

Уголовное дело поступило в Невский районный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Оно зарегистрировано, Хабиров обвиняется в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении чужого имущества», – уточняет пресс-служба.

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Вечером 2 июля представители общественной организации «Потребнадзор» Александр Виноградов и Юрий Савелов фиксировали у метро «Проспект Большевиков» нелегальную торговлю. Фруктовый продавец Хабиров набросился на публику с ножом и нанес не менее одного удара по мужчине, который снимал стихийный базар на видео.

Хабиров скрылся на автомобиле жены, найти его не составило труда. ГУ МВД Петербурга и области распространило видеозапись с эмоциональными и глубокими извинениями торговца.

Расследование длилось меньше месяца, Хабиров полностью признал вину и выразил готовность загладить причиненный ущерб потерпевшим, о чем он расскажет в Невском райсуде. Заседание пока не назначено.