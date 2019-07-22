СМИ: Голый мужчина на спор бегал по парку в центре Москвы

Полицейские задержали голого мужчину, который бегал по парку Горького в центре столицы. Об этом вечером 22 июля сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

«В отделение полиции поступило сообщение о неадекватном мужчине в парковой зоне. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение для выяснения обстоятельств», – рассказал собеседник агентства. В соцсетях очевидцы делятся фотографиями.

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что мужчина поспорил с друзьями, что сможет пробежаться по парку голым.