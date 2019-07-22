В Хабаровском крае пожар охватил палаточный лагерь. Один ребёнок погиб, трое с ожогами доставлены в больницу

Ребёнок погиб при пожаре в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Огонь охватил территорию палаточного лагеря в горнолыжном комплексе «Холдоми» 22 июля.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, пламя уничтожило 20 палаток из 26. На территории лагеря находились 189 детей, трое из них получили серьёзные ожоги и госпитализированы. Один ребёнок погиб.

На данный момент пожар локализован. В его тушении принимают участие восемь человек и четыре единицы техники. Помимо палаточного городка, на территории комплекса располагаются домики для отдыхающих.