Капитан полиции будет уволен из петербургского главка. Найденный у него веселящий газ законен, но обстоятельства дискредитируют

Реакцией полицейского командования на привод своего сотрудника в отдел полиции стало стремление почистить ряды. Офицер, в машине которого обнаружили баллоны с газом, больше не сможет носить погоны.

Полиция Петербурга ответила на запрос издания 47news. Журналист интересовался их впечатлением о ночной жизни сотрудника ведомственного Центра информационных технологий, связи и защиты информации.

«Руководством ГУ МВД России, принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам», – говорится в комментарии, присланном в редакцию вечером 22 июля.

Капитан полиции Дмитрий Новиков был доставлен в отдел полиции Петроградского района накануне ночью. Охрана клуба Hi-Hat на Аптекарской набережной сообщила, что тот торговал из BMW шариками с веселящим газом. На видео, оказавшемся в распоряжении 47news, слышно, что речь идёт о продаже, и видно, как молодой человек пересчитывает купюры. Вместе с Новиковым в отдел приехали четыре упаковки с шариками и два баллона с газом, предположительно, азотом. Законодательно этого вещества нет в реестре запрещённых. Сам полицейский в разговоре с 47news заявил, что торговлей не промышлял, а найденное в салоне личного автомобиля ему не принадлежит. Уголовного дела в настоящее время нет.