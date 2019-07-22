Немцы сделали первую коробку передач для электромобилей. Хотя им она не нужна

Немецкая компания ZF, самый известный мировой производитель трансмиссий и других компонентов для автомобилей, представила двухступенчатую коробку передач для электромобилей. Вообще-то электромобилям она не нужна, но ZF считает, что их коробка может пригодиться.

Новая двухскоростная автоматическая коробка передач от ZF даст возможность более точно управлять крутящим моментом, пишет Business Times. Она запрограммирована так, что переключается на повышенную передачу, когда скорость превышает 70 километров в час. Правда, это всего лишь настройки по умолчанию, утверждает ZF. Коробку можно запрограммировать на переключение и на других скоростях, в зависимости от потребностей автопроизводителя.

Как известно, электродвигатели, в отличие от ДВС, не надо «раскручивать» для достижения максимального крутящего момента, они развивают максимальную мощность практически «с нуля». Поэтому электрические автомобили могут ускоряться гораздо быстрее бензиновых аналогичной мощности.

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Однако им сложнее достигать максимальной скорости, частично из-за того, что на максимальных оборотах сильно греются и двигатель, и батарея. Именно здесь и может помочь коробка передач, позволяющая достигать более высокой скорости, сохраняя средние обороты двигателя. При этом также достигается некоторая экономия энергии батарей, за счет чего может быть увеличен и пробег на одной зарядке.

Новая коробка предназначена только для электрических автомобилей, подчеркивает ZF, и поэтому она имеет специфический дизайн. В частности, это касается компактности и легкого веса, что крайне важно для и без того тяжелых электромобилей (прежде всего за счет массивных батарей).

Сделает ли новинка от ZF новую «революцию» в автомобилестроении (в данном случае, «электромобилестроении»), пока непонятно. Tesla Model S P100D и без всякой коробки разгоняется от нуля до ста километров в час за 2,36 секунды. Однако на отрезке даже в километр бензиновый автомобиль такой же мощности спокойно догонит и обгонит даже резвую «Теслу». Может быть, ей просто не хватает коробки передач от ZF?