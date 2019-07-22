Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +22
$ 62.98р
70.65р
00:03 23.07.2019
Расширенный поиск

Власть
22.07.2019 22:35
Печать

Правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах. Власти предлагают ужесточить ответственность для предпринимателей

Законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны поддержало правительство России. Об этом сообщается на сайте кабинета министров 22 июля.

«Вместе с тем правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в отзыве к документу. 

Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым. Инициатива предлагает расширить действие антитабачного закона на электронные сигареты. В случае принятия документа будет введён запрет на курение электронных сигарет в общественных местах, как это было сделано ранее для обычных сигарет.

 

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
22.07.2019 17:05

ЖК «Континенты» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» и Сбербанк аккредитовали жилой комплекс «Континенты» по программе «Военная ипотека».
ГК «КВС»
22.07.2019 16:37

Где найти выгодное предложение на покупку новой квартиры в ГК «КВС»?

Группа компаний «КВС» регулярно разрабатывает новые акции и интересные условия приобретения жилья. Теперь следить за ними стало еще удобнее – все акции собраны в приложении со скидками «Кошелек». Правда, удобно?
«Аквилон Инвест»
22.07.2019 15:04

ЖК Promenade назван одной из самых ожидаемых премьер года

Холдинг «Аквилон Инвест» сегодня открыл продажи в новом жилом комплексе Promenade в Адмиралтейском районе Петербурга. Это последний застраиваемый участок на территории редевелопмента завода «Петмол». Эксперты уже назвали проект одной из самых ожидаемых премьер года.
ГК «Эталон»
22.07.2019 15:00

«Строительный трест» вывел в продажу виллу с полной отделкой

Компания «Строительный трест» вывела на рынок уникальный объект в составе одного из своих загородных проектов – коттеджного поселка премиум-класса «Озерный край» в Токсово.
ГК «Эталон»
22.07.2019 13:17

На жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ» снижена ставка по ипотеке

На строящиеся объекты компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») начала действовать акция от ПАО «Промсвязьбанк»*.
Glorax Development
22.07.2019 13:01

VII квартал жилого комплекса Golden City набирает высоту

На площадке VII квартала Golden City на намывных территориях Васильевского острова активно ведется возведение жилой части дома – корпус второй очереди проекта набирает высоту и уже возвышается над побережьем Финского залива.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
22.07.2019 12:38

В «Новом Лесснере» и «Новом Оккервиле» доступна семейная ипотека от 5% годовых

В жилых комплексах «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» доступна льготная ипотека со ставкой от 5% годовых от ПАО «Банк ВТБ».
22.07.2019 11:16

Банк «Санкт-Петербург» выдаст СПб ГУП «Горэлектротранс» кредит на новые трамваи

Банк «Санкт-Петербург» выиграл конкурс на оказание финансовых услуг СПб ГУП «Горэлектротранс». Банк выдаст учреждению невозобновляемую кредитную линию на 1 995 млн рублей. Срок кредита – до 31 мая 2020 года.
ГК «Полис Групп»
22.07.2019 10:29

Эксперты ГК «Полис Групп»: жилье на нулевом цикле не перестанет быть дешевым

При переходе на эскроу-счета дисконт при покупке жилья на этапе котлована и первых этапах строительства уйдет в прошлое. Это обстоятельство послужит основанием для серьезного роста цен на жилье. Такие опасения высказал Центральный банк в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
РСТИ (Росстройинвест)
22.07.2019 09:00

РСТИ (Росстройинвест) увеличила сумму сделок на 21% в первом полугодии

По итогам первых шести месяцев 2019 года РСТИ (Росстройинвест) продала на 7% больше квартир, чем за аналогичный период 2018 года. При этом сумма заключённых договоров выросла на 21%, что связано с пополнением портфеля компании проектами высокого класса: ЖК «Terra» у Пионерского сада (бизнес-лайт) и ЖК «Familia» на Петровском острове (премиум).
"Фонтанка.ру"
19.07.2019 18:13

Укрепляй корпоративный дух вместе с «Фонтанкой-SUP»

Четвертый международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – это не только одно из самых необычных и веселых событий лета в Петербурге, но и отличный способ укрепить корпоративный дух. Вместе с сотнями других горожан на SUP-бордах в субботу, 20 июля, пройдут сотрудники 10 ведущих компаний города.
Группа ЦДС
19.07.2019 14:41

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию детский сад в Кудрово

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест в Кудрово.