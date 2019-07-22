Правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах. Власти предлагают ужесточить ответственность для предпринимателей

Законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны поддержало правительство России. Об этом сообщается на сайте кабинета министров 22 июля.

«Вместе с тем правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в отзыве к документу.

Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым. Инициатива предлагает расширить действие антитабачного закона на электронные сигареты. В случае принятия документа будет введён запрет на курение электронных сигарет в общественных местах, как это было сделано ранее для обычных сигарет.