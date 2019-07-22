«Прокатись на нашей карусели!» «Веселая карусель», «Мультипелки», «Малышарики» и еще 47 мультфильмов получат поддержку государства

50 мультфильмов для детей получат господдержку. Об этом 22 июля сообщается на сайте министерства культуры России.

В первую очередь на помощь государства может рассчитывать «Союзмультфильм». Минкульт поддержит 10 проектов студии: в том числе, новые выпуски «Веселой карусели», а также «Приключения Пети и волка» и «Умку». Отметим, «Карусель» выходила с 1969 года, выпуск был прерван в 2000 году и возобновлен в 2012-м. Последняя, 48-я, серия вышла в 2017 году.

Кроме того, на бюджетные средства могут рассчитывать создатели «Малышариков-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавра Рики», третьего выпуска «Мультипелок», «Лунтика и его друзей», «Белки и Стрелки. Тайны космоса», «Горы самоцветов» и другие.

Также в Минкульте пообещали дать денег на создание 26 картин «в категории авторских анимационных фильмов». В частности, поддержку получат Александр Свирский, Иван Максимов, Алексей Туркус, Валентин Телегин, Светлана Андрианова и другие режиссеры.