Из Москвы в Петербург за шавермой. Автолюбители предложили свой вариант названия платной трассы М11

Скоростную трассу Москва — Петербург предложили назвать «За шавермой/За шаурмой». Об этом сообщает компания «Автодор» на своей странице в Facebook 22 июля.

«Представьте, сколько сложностей возникнет во время презентаций на других языках! Так что, увы, но этот вариант из гонки выбывает», — прокомментировали в компании.

Среди предложенных пользователями названий также «Две столицы», «Золотая», «Маруся», «Стрела». Предложения принимаются в Facebook до 24 июля.

Пост с конкурсом на наименование трассы М11 был опубликован 28 июня, за это время пользователи оставили под ним всего 79 комментариев, часть их них не содержит названий.

Скоростную трассу Москва— Петербург должны сдать в эксплуатацию до 29 сентября.