«Пассажира пьяного держат в наручниках. Водитель, говорят, еще хуже». На Латышских Стрелков «БМВ» влетел в припаркованные автомобили

«БМВ» въехал прямо в припаркованные автомобили вечером 22 июля на улице Латышских Стрелков у дома 17. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На записи, выложенной в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», видно, что «БМВ» задела несколько автомобилей по касательной. Как комментирует автор видео, «пассажира пьяного держат в наручниках. Водитель, говорят, еще хуже». Он уточняет, что водитель якобы сидит в невменяемом состоянии на заднем сидении. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.