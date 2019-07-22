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ЛГБТ-активистку в Петербурге могли убивать несколько человек. Она состояла в «июльском списке» гомофобов-карателей

ЛГБТ-активистку в Петербурге могли убивать несколько человек. Она состояла в «июльском списке» гомофобов-карателей

Фото: vk.com/Елена Григорьева

Следственный комитет рассматривает версию не одиночного убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Последний раз ее видели в компании нескольких человек. Приоритетным пока остается бытовой мотив.

Как сообщает Следственный комитет Петербурга 22 июля, по факту обнаружения накануне вечером на Пулковской улице трупа женщины с множественными ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело. Следователи-криминалисты закончили осмотр места происшествия.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в частности на установление лица (лиц), совершивших преступление», – говорится в сообщении ГСУ СК Петербурга.

По данным «Фонтанки», незадолго до гибели Григорьеву видели в обществе пяти человек — ее подруги и четверых мужчин. По предварительной информации, компания употребляла спиртные напитки на уличной скамейке. Рядом с местом убийства нашли бутылку.

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Участником посиделок, предположительно, был 40-летний выходец из Башкирии. Его след взяла служебная собака и довела кинолога до улицы Ленсовета. Оснований полагать, что он непосредственно причастен к убийству, пока у следствия нет.

Поиск подозреваемых затруднен тем, что тело Григорьевой нашли через 12-16 часов после убийства. Эксперты установили время смерти между часом ночи и пятью утра 21 июля, а прохожий заметил труп на Пулковской улице между жилым домом и школой после пяти вечера.

На теле Григорьевой насчитали восемь ударов ножом, узнала «Фонтанка». Следы удушения также присутствуют.

Информация о многочисленных угрозах, которые якобы поступали потерпевшей, пока не подтверждается. За год Григорьева обращалась с одним заявлением о совершенных в отношении нее действиях сексуального характера, но в возбуждении уголовного дела Следственный комитет отказал.

Впрочем, близкие ЛГБТ-активистки не исключают «социальный» мотив убийства. По стечению обстоятельств она попала в недавний список потенциальных жертв. Так называемый проект «Пила против ЛГБТ» на своем сайте опубликовал анонс об открытии с 1 июля «нового сезона».

«Мы уже заготовили опасные и жестокие подарочки, которые вскоре подарим…» – в список первоочередных целей гомофобов попали ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге, директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков и Елена Григорьева.

Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге 16 июля получил электронное письмо за подписью движения «Пила против ЛГБТ». Неизвестные требовали организацию закрыться до 1 августа и перевести личные деньги сотрудников в благотворительный фонд «Подари жизнь». В противном случае обещали прислать взрывное устройство через сервис доставки еды.

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В январе 2019 года житель Грозного Али Басханов опубликовал видеозапись с оскорблениями и угрозами в адрес Игоря Кочеткова. Правозащитник подал в полицию заявление об угрозе убийством.

Уроженец села Цоци-Юрт Курчалоевского района Чечни Али Басханов, по данным СПАРК, летом 2018 года основал общественную организацию содействия развитию туризма и сохранению истории «Нохчо». С января 2019-го в ней сменился президент. 

В том же месяце в Интернете появилось объявление о поиске охотников на геев. Она якобы открыта в двенадцати регионах России, в том числе Чечне, Дагестане, Башкирии, Свердловской области. «Гейхантеры» анонсировали расширение сети и возможность желающим заработать до 300 тысяч рублей.


© Фонтанка.Ру

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