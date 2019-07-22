Германская Sarstedt начала строить в Петербурге завод медтехники за 1,5 млрд рублей

Германская компания Sarstedt в понедельник, 22 июля заложила первый камень своего петербургского завода по производству медицинской техники. Общая стоимость проекта — 1,5 млрд рублей, предприятие строится в промзоне «Марьино» на 4 га, выкупленных Sarstedt в собственность.

Завершить строительство промышленного корпуса общей площадью 9 тыс. м2 планируется в мае 2020 года. На заводе будут производить системы забора крови, ожидается, что поставлять их будут в медицинские учреждения Петербурга и по всей России.