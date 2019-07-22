В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах. Депутаты надеются, что пивовары помогут юным спортсменам

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который разрешает розничную продажу пива на стадионах. Как сообщается 22 июля в электронной базе данных нижней палаты парламента, документ подготовили двое депутатов от ЛДПР — Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

Продавать пиво на спортивных мероприятиях, если закон примут, смогут как организации, так и индивидуальные предприниматели, которые заключат договоры с организаторами этих состязаний. В пояснительной записке авторы законопроекта напоминают, что пивные компании исторически выступали спонсорами футбольных команд во всем мире.

«После ЧМ 2018 разговоры о продаже пива на стадионе участились. Время показало, что страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены», – пишут депутаты Госдумы.

Часть средств от продажи пива на стадионах обяжут потратить на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

При этом продавать алкогольный напиток можно будет только в специально отведенных «местах общественного питания», чтобы исключить нарушение порядка во время матчей. Во время детско-юношеских спортивных мероприятий продажа и употребление пива будут запрещены.