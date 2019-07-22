Клубы Абрамовича и Прохорова вошли в рейтинг самых дорогих спортивных команд мира

Журнал Forbes 22 июля опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошли два клуба российских миллиардеров — футбольный «Челси» Романа Абрамовича и баскетбольный «Бруклин Нетс», совладельцем которого является Михаил Прохоров.

«Челси» занял 32-е место в рейтинге. Его стоимость оценили в 2,58 млрд долларов. «Бруклин Нетс» с результатом 2,35 млрд долларов занял 37-ю строчку. Прохоров владеет 51% клуба.

Также 42-е место в рейтинге занял лондонский футбольный клуб «Арсенал», оцененный в 2,27 млрд долларов. До августа прошлого года 30% акций «Арсенала» принадлежали еще одному российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Первое место в рейтинге занял клуб лиги американского футбола «Даллас Ковбойс» (5 млрд долларов), бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкис» (4,6 млрд) и испанский «Реал Мадрид» (4,24 млрд). В первую пятерку вошли также «Барселона» (4,02 млрд) и баскетбольный «Нью-Йорк Никс» (4 млрд).

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Напомним, ранее на новой форме «Челси» обнаружили российский флаг.

Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году, еще будучи губернатором Чукотки, за 140 миллионов фунтов. При нем клуб превратился из середняка в одну из самых успешных команд мира начала XXI-го века. На счету лондонцев пять побед в чемпионате Англии, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лига чемпионов и Лига Европы (всего 17 трофеев). По оценкам Daily Mail, за 14 лет (с 2003-го по 2017 годы) Абрамович вложил в «Челси» около 3,8 млрд фунтов. Наибольшую сумму, 2,4 млрд фунтов, «Челси» потратил на выплату зарплат футболистам и сотрудникам клуба. Еще 806 млн фунтов ушли на покупку новых игроков, а 71 млн фунтов — на компенсации уволенным тренерам.