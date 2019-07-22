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Власть
22.07.2019 20:59
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Путин вводит мораторий на господдержку нефтяников. Исключение могут сделать для «Роснефти» Игоря Сечина

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки при разработке нефтяных месторождений. Перечень поручений по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли опубликован 22 июля на сайте Кремля. 

Мораторий будет действовать как минимум до 31 декабря 2019-го. До 1 декабря Путин поручил «завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений, разрабатываемых в Российской Федерации, на предмет экономической эффективности освоения (дальнейшей разработки) указанных месторождений в текущих налоговых условиях».

Отдельно Минэнерго и Минфину поручено «представить финансово-экономическое обоснование предложений по оказанию мер государственной поддержки при разработке Приобского нефтяного месторождения». Отметим, это месторождение «Роснефти», в начале года исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин просил у Путина дополнительных льгот для Приобского, которые могут стоить бюджету 460 млрд рублей за десять лет.

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