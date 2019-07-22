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22.07.2019 22:22
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«Вдыхайте, полиция!» Два баллона с веселящим газом достали из BMW сотрудника ГУ МВД по Петербургу

Офицер полицейского главка замечен рядом с торговлей шариками с газом у клуба в Петербурге. Странно теперь жаловаться полковникам и генералам на тех, кто вдыхает и давит на дорогах.

«Вдыхайте, полиция!» Два баллона с веселящим газом достали из BMW сотрудника ГУ МВД по Петербургу

Скриншот видео/47news

Капитан полиции Дмитрий Новиков в ночь на воскресенье был доставлен в отдел полиции Петроградского района. Коллеги пленили его у клуба Hi-Hat на Аптекарской набережной после звонка охраны заведения, мол, торговал из BMW шариками с веселящим газом, машину припарковал к самому входу и переставлять не желает. На видео, оказавшемся в распоряжении 47news, слышно, как речь идёт о продаже — «один двести, два за триста» – и отчётливо видно, как молодой человек пересчитывает купюры в салоне.

Видео: 47news

Как сообщает 47news в своей публикации 22 июля, в отделе выяснилась должность капитана. В органах он с 2013 года и на сегодняшний день трудится заместителем начальника 9 отдела Центра информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (ЦИТСиЗИ). Новиков заведует отделением аттестации объектов информатизации. Если проще, то это тыловое подразделение, ответственное за сохранность и защиту всех каналов связи региональной полиции — телефоны, милицейские волны раций, электронная почта и система электронного документооборота.

Вместе с Новиковым в отдел приехали два баллона с газом, предположительно, азотом, и четыре упаковки с шариками. Следом подтянулась охрана клуба со свидетелями. Говорили, мол, когда ситуация накалилась, оппонент повёл себя дерзко и грозил связями.

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– Года два года торговал и ничего. А тут на него что-то нашло. Стал себя вести неадекватно, угрожать. Мы написали заявление об угрозе убийством. Он, кстати, в полиции не скрывал, что так халтурит, но, по-моему, ещё отходил от чего-то, – рассказал представитель охранной фирмы Феликс Кулаев, одним из первых прибывший на место.

По словам собеседника, началось всё с того, что одной из купивших шарик стало дурно: «Ей принесли нашатырь, а ему сказали отъезжать от греха подальше, но он не послушал».

Отметим, что все попытки пресечь торговлю закисью азота оканчивались до последнего времени профанацией. Дело в том, что законодательно этого вещества нет в реестре запрещённых. Что касается действия, то после вдыхания на 10-15 секунд мозг может отключаться.

47news нашёл девушку, которая в тот вечер была в машине с Новиковым и его подругой. По её словам, когда приехала полиция, она растерялась и не сказала, что баллоны принадлежат ей.

– Купила на Думской, где Перинные ряды, по восемь тысяч за баллон с азотом. Это такой веселящий газ. Там машина чёрная стоит всё время, номер не помню. У меня ведь день рождения скоро. Ещё дали две пачки шариков. Я потом в «Галерее» еще две купила. Редко, знаете ли, в город выбираюсь, у меня двое детей, – немного смущаясь, рассказала собеседница.

По её словам, шарики они не продавали, а употребляли сами. Охранники грубили и требовали убрать машину.

«Дима очень интеллигентно им отвечал, что не может этого сделать. Он вообще очень вежливый и начитанный. Когда приехала полиция, я вообще думала, нам что-нибудь подбросят, это же сейчас часто бывает. Диму увезли, и мы с его девушкой остались вдвоём. В клуб я только в туалет ходила, вот даже печать с руки ещё не стёрлась», – рассказала собеседница и продемонстрировала фото.

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47news позвонил также капитану Новикову, тот изложил свою версию событий.

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