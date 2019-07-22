Петербуржцы застряли в Турции, москвичи до курортов не долетели. У авиакомпании «Россия» сбилось расписание

Коррективы в расписании авиакомпании «Россия» нарушают планы столичных жителей. Рейс из Москвы в Анталью развернулся на полпути, борт из Турции в Петербург заставил пассажиров присесть на чемоданы.

Как следует из данных сервиса Flightradar, чартерный рейс FV5861 Москва – Анталья 22 июля совершил разворот над Черным морем, пролетев почти половину пути, затем приземлился во Внуково.

В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» пояснили, что «Боинг-747» вернулся по тревожному сигналу одного из датчиков. По данным СМИ, на решение экипажа повлияла система, контролирующая бесперебойную работу двигателей. Борт сел в аэропорту «Внуково» в штатном режиме без привлечения специализированных служб. «Пассажиры рейса будут отправлены резервным самолетом после 20.30», — добавили в пресс-службе перевозчика.

О задержавшихся в Турции петербуржцах «Фонтанке» рассказали читатели. По данным онлайн-табло Пулково, рейс SU 5864 из Антальи ожидают в Северной столице в пять утра 23 июля. Задержка составит около шести часов.

В пресс-службе авиакомпании опоздание объяснили «поздним прибытием судна».