Volvo отзывает полмиллиона автомобилей. У них может загореться двигатель

Компания Volvo отзывает 507 000 автомобилей по всему миру из-за небольшой пластиковой детали в двигателях. В крайних случаях она может привести к пожару.

Отзыв касается моделей S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 и XC90 с двухлитровым четырехцилиндровым дизельным двигателем, выпущенных в период с 2014 по 2019 годы, сообщает 22 июля Automotive News Europe. При этом представитель компании заверил, что пока случаев возгорания не было, но поскольку Volvo чрезвычайно ответственно относится к безопасности, малейший риск такого развития событий должен быть исключен.

Как сообщила Volvo, речь идет о пластиковой детали впускного коллектора двигателя, которая может «в редчайших случаях начать плавиться и деформироваться», что, в свою очередь, может привести к возгоранию в моторном отсеке. Замена вызывающей подозрение детали будет производится за счет компании, причем Volvo отказалась обсуждать сумму, в которую обойдется ремонт полумиллиона автомобилей.

«Мы берем на себя полную ответственность за обеспечение самых высоких стандартов качества и безопасности наших автомобилей», – говорится в заявлении компании.

Шведская компания всегда считалась эталоном с точки зрения безопасности, пусть даже порой в ущерб другим качествам – таким, например, как динамика. Сейчас отделение Volvo по производству легковых автомобилей принадлежит китайской Geely, которая надеется с помощью шведов утвердиться на европейском рынке. Поэтому китайцы, похоже, пекутся о репутации своей шведской «дочки» не меньше самих шведов и денег, даже на такие неприятные вещи, как отзывы, не жалеют.