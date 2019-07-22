«Здесь всё по-человечески». В новом приюте «Ночлежки» загрузка 100%

В новом ночном приюте «Ночлежки» загруженность 100%, констатировали в организации по итогам недельной работы. Каждую ночь сюда приходят 40 человек.

В общей сложности с начала открытия приюта в нём переночевали 71 человек (некоторые не по одному разу), рассказали «Фонтанке» в «Ночлежке». О том, что в городе появилось ещё одно место, где можно остаться на ночлег, люди, как правило, узнают посредством «сарафанного радио». «Узнал о приюте на стоянке "Ночного автобуса" – спасибо всем людям, которые открыли его для тех, у кого сейчас проблемы», – поблагодарил один из постояльцев.

Ночной приют на проспекте Девятого января торжественно открыли 15 июля. Это одноэтажное модульное здание на 40 спальных мест. Здесь может переночевать любой нуждающийся и для этого не нужны деньги, документы или справки. Каждый посетитель получает горячий ужин, может зарядить телефон, обратиться за помощью к волонтёру-медику.

Предусмотрены две душевых, туалет, прачечная с тремя стиральными и сушильными машинками. Правда, пока приходится пользоваться только биотуалетом, но до конца года здание должны подключить к водоснабжению и канализации.

В приюте всегда находятся двое дежурных, которые помогают постояльцам сориентироваться, а при необходимости направляют их к специалистам по социальной работе и юристам «Ночлежки». «Дежурные для нас не казённые люди, а свои, готовые всегда поддержать. Здесь всё по-человечески», – говорят постояльцы.

Постройка модульного приюта обошлась почти в 8 миллионов рублей. Чтобы собрать эти деньги сотрудники «Ночлежки» обратились к неравнодушным людям. На помощь пришли как простые горожане, так и различные компании.

«Теперь мне есть где переночевать в тепле и безопасности, поесть, набраться сил и дожить до зарплаты – тогда я снова смогу снимать койку в хостеле», – говорит ещё один постоялец.

Вместе с тем в «Ночлежке» отмечают, что одного приюта недостаточно для такого большого города как Петербург – нуждающихся во временном ночлеге гораздо больше.