Британские полицейские устроили погоню за «динозавром». А теперь предлагают пошутить

Полиция британского города Плимут, расположенного на юго-западе графства Девон, преследовала бегущего по дороге «динозавра». Ночная погоня изрядно повеселила и самих стражей порядка.

Видеозапись полицейские опубликовали 21 июля в твиттере. Съемка ведется из салона полицейского автомобиля, преследующего человека в костюме динозавра, который весьма резво убегает прямо по дороге. Слышно, как офицеры хохочут и шутят про впечатляющую скорость «динозавра». «Заставляет задуматься, как они вымерли, не так ли?» – комментирует один из них.

Just another late shift in #Plymouth – We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please.... #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A