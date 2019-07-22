Роспотребнадзор временно закрыл сыроварню, в которой работали полуголые сотрудники

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области ввело временный запрет на работу сыроварни в Воротынском районе региона. Об этом 22 июля сообщается на сайте ведомства.

На необычное производство власти обратили внимание после сюжетов по местному телевидению. На видео показали, как полуголые работники варят сыр и плетут из него косички, явно не соблюдая правил санитарии и гигиены.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили «многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства». Помимо временного запрета на работу сыроварни, наложен арест на полтонны сырного продукта. Материалы проверки ведомство направило в суд.