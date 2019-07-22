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Финляндия
22.07.2019 19:27
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Петербуржцы массово запрашивают финские визы. Срок оформления растянулся до 25 дней

В визовом центре Финляндии в Петербурге – ажиотаж. Поток заявителей настолько большой, что ждать готовый шенген приходится больше трёх недель.

Петербуржцы массово запрашивают финские визы. Срок оформления растянулся до 25 дней

Яна Пруссакова

Резкий рост спроса в разгар летнего сезона увеличил сроки оформления финской визы в Петербурге на треть. Первые сообщения о задержках виз поступали ещё в начале июля, с тех пор ситуация не улучшилась.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, на практике заявителю приходится ждать на два-три дня дольше, чем указано на сайте дипмиссии и в визовом центре. Информацию подтверждают и в турфирмах. При этом обратившиеся за визой петербуржцы отмечают, что в центре на Марата, действительно, очень многолюдно. Сотрудники объясняют задержки именно большим числом желающих получить шенген.

«Я подавал документы 1 июля, визу получил 19-го, на три дня позже заявленной даты», – пишет читатель «Фонтанки» Кирилл.

«Я сдала документы через аккредитованную турфирму 19 июля. По телефону могут говорить, что [ждать нужно будет] пару недель, а я узнала уже на оформлении, что по факту это может занять 25–30 дней», – делится читательница Алина.

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В компании ООО «Эксперт групп» по телефону поддержки клиентов подтверждают, что ждать придётся не меньше двух с половиной недель, а на вопрос о том, можно ли успеть сделать шенген до 15 августа, отвечают: «Уже не успеете. Предполагаемая дата выдачи сейчас – 17 августа».

«Сегодня выдали паспорта тех, кто сдавал документы 1 июля», – сообщил 22 июля «Фонтанке» гендиректор ООО «Евротур» Юрий Бобрович. Однако, по его словам, если турист заранее предупреждает дипмиссию о скорой поездке, то визу стараются выдать в указанный срок.

«Если у человека запланирована поездка, он может написать на электронную почту Генконсульства с указанием своего регистрационного номера, объяснить ситуацию. Всем тем, у кого горят билеты в Европу, финны идут навстречу. Кому надо уехать – все уезжают», – уверяет предприниматель.

По его наблюдениям, спрос начал расти ещё в марте – апреле, а сейчас он примерно на 30% превышает показатели июля прошлого года, большим спросом пользуются однодневные туры. О повышенном интересе российских туристов ранее говорили и в Генконсульстве: с мая по июнь число выданных виз выросло на 25%, а за первые полгода было принято 330 тыс. визовых заявлений, что примерно на 15% больше аналогичного периода прошлого года. В комментарии финскому изданию Yle дипмиссия сообщила о 36-процентном росте в первой половине июля. Дипломаты объясняют ажиотаж укреплением рубля, ведь именно шопинг-туристы составляют львиную долю пассажиропотока. Однако в Южной Карелии, где в 2018 году, по данным исследовательско-аналитического центра TAK Oy, россияне потратили 316 млн евро, увеличения продаж пока не заметили.

Не коррелирует спрос на визы и с показателями увеличения трансграничного трафика. Как сообщили в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии, в зону ответственности которого входят основные пункты пропуска на границе с Россией, с начала года рост составил 4,2%, а на МАПП «Брусничное», через который россияне ездят в приграничную Лаппеенранту, – на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Здесь следует напомнить, что петербуржцы, для которых финский шенген является самым простым в получении, активно ездят по нему и в другие страны Европы.

На официальном сайте Генерального консульства Финляндии в Петербурге, где выкладывают данные о предполагаемых сроках выдачи, информация не обновлялась с прошлой недели. Оперативный комментарий к моменту публикации в дипмиссии предоставить не смогли.


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