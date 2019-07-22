На Кубани отец посадил 10-летнего сына на цепь. Мальчику удалось сбежать

Отец десятилетнего мальчика стал фигурантом уголовного дела о незаконном лишении свободы собственного сына в Краснодарском крае. Взрослый пытался отучить ребёнка от воровства, посадив его на цепь.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета 22 июля, в отношении жителя села Великовечное возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

По версии следствия, днём 18 июля мужчина отвёл своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома. Отец обмотал вокруг шеи ребёнка металлическую цепь, её конец закрепил при помощи замка за деревянную ножку стеллажа.

Затем подозреваемый вместе с четырёхлетним сыном и беременной супругой направился в перинатальный центр Краснодара, так как жена плохо себя чувствовала.

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Пока родители отсутствовали, мальчику удалось сбежать и добраться до ближайшего магазина, где он рассказал о случившемся. В настоящее время потерпевший находится в реабилитационном центре.

По данным «Кубанских новостей», ребенок был уличен в воровстве. Отец сажал сына на цепь на ночь в сарае, а днем заставлял работать в огороде.