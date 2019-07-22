В Сети появилась видеозапись с командой задержанного Ираном танкера. На судне находятся трое россиян
Иранское государственное телевидение показало, как живут моряки на танкере, задержанном местными властями. Видеозапись публикует 22 июля The Guardian.
Члены команды сидят в кают-компании, готовят еду на кухне, следят за состоянием танкера. Напомним, в состав экипажа входят трое россиян: электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко.
Напомним, ранее сообщалось, что морякам запрещено покидать судно, но по нему передвигаться можно свободно.
Справка:
Танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Персидском заливе 19 июля. Он направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. На борту судна находится экипаж из 23 человек, в составе которого граждане Латвии, Индии, Филиппин, а также трое россиян.
Причиной для задержания иранские власти назвали несоблюдение международных законов. По утверждению Ирана, танкер столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на поданные сигналы бедствия.