В Сети появилась видеозапись с командой задержанного Ираном танкера. На судне находятся трое россиян

Иранское государственное телевидение показало, как живут моряки на танкере, задержанном местными властями. Видеозапись публикует 22 июля The Guardian.

Члены команды сидят в кают-компании, готовят еду на кухне, следят за состоянием танкера. Напомним, в состав экипажа входят трое россиян: электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко.

Напомним, ранее сообщалось, что морякам запрещено покидать судно, но по нему передвигаться можно свободно.