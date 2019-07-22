Петербуржец собирал денежные закладки в парадных многоэтажек. Фальшивками он успел расплатиться трижды

Жителя Петербурга приговорили к условному сроку за расплату фальшивыми купюрами. Источник обогащения горожанин нашёл в даркнете.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 22 июля, Павла Голубя признали виновным по 186-й статье Уголовного кодекса («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). В ходе процесса установлено, что мужчина трижды расплачивался подделками. Последний раз он пытался купить сигареты в магазине «Дикси». Но кассир в предъявленной пятитысячной купюре заметила неладное.

Голубь вину признал и пояснил, что приобретал банкноты в даркнете, а забирал их из закладок в парадных домов. Подделка номиналом в пять тысяч рублей стоила две тысячи.

Суд назначил горожанину наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно.