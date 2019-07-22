Болельщику «Зенита» отпустили грехи пьянства и дали шанс повторить

В Петербурге болельщика «Зенита», вопреки традиции, не стали вносить в черный список и пожурили рублем за пьянство. Он возобновит походы на матчи.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 июля, к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей привлечен болельщик «Зенита» Константин Бугаев.

«На стадионе «Газпром арена» во время матча «Зенит» – ЦСКА 12 мая Бугаев находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», – уточнили в пресс-службе судов.

Болельщик в суде вину признал, раскаялся, очень просил суд не ограничивать его в походах на футбол, так как болеет за «Зенит» тридцать лет.

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«Обязался впредь не допускать нарушений», – добавили в пресс-службе.

Судья Петроградского суда Елена Клюкина прониклась фанатской исповедью и выписала Бугаеву минимальный штраф 3000 рублей без запрета на посещение спортивных соревнований.

В мае 2019 года двум задержанным на игре «Зенита» и ЦСКА фанатам Петроградский суд на год запретил посещать матчи и оштрафовал на 10 тысяч рублей каждого. В апреле в черный список МВД попали два болельщика сине-бело-голубых, они жгли пиротехнику на матче с «Локомотивом».