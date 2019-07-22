Отключившиеся из-за аварии табло на КАД и «Сортавале» вновь заработали

На кольцевой автодороге Петербурга и трассе «Сортавала» восстановили работу табло и знаков переменной информации. Они вышли из строя накануне днем из-за аварии.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», к 16:15 22 июля аварийно-восстановительные работы завершили и полностью восстановили работу табло и знаков переменной информации на дорогах А-121 «Сортавала» и КАД. Сейчас она осуществляется в штатном режиме.

В воскресенье, 21 июля, оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением вышло из строя из-за аварии на кабельной сети. Аварийные бригады генподрядчиков ООО «Светосервис-СПб» и ООО «Профинженерстрой», усиленные специализированной техникой, в круглосуточном режиме восстанавливали работу системы.